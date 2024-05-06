06 Mayıs 2024, Pazartesi
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ABD'nin Refah tavrı ne olur? ABD, İsrail'i refah saldırısından vazgeçirebilir mi?
Gazze için ateşkes çabaları sürerken, İsrail bir kez daha tehlike bir adım attı. İsrail ordusu, Refah’a saldırmak için, Gazze'nin son sığınağı olan kentteki sivillere tahliye emri verdi. Birleşmiş milletler ve birçok ülke, olası bir saldırıya karşı uyarıda bulundu. Peki İsrail’in müttefiki ABD’den gelen bir açıklama var mı? Anadolu Ajansı Amerika haberleri müdürü Can Hasasu detayları anlattı.