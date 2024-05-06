Gazze direnişi! McGill Üniversitesi kampüsünde Kanadalı öğrenciler Filistin'e destek için çadır kurdu

ABD'nin Columbia Üniversitesinde başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan protestolarda öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını kınarken, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini talep ediyor. Son olarak Kanada'nın Montreal kentinde McGill Üniversitesi kampüsünde üniversiteli öğrenciler, Filistin'e destek ve dayanışma için çadırlar kurdu.

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