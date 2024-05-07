İsrail, Refah’ın doğusuna saldırı başlattı!

İsrail, 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki 100 bin kişiye verdiği tahliye emrinin ardından saldırılarına başladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Refah kentinin doğusuna “hedefli bir şekilde” saldırı başlatıldığı duyurularak, operasyonla ilgili daha fazla bilginini yakında verileceği aktarıldı. Refah’a yönelik kara saldırısının başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.

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