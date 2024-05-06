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Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda yangın çıktı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 06.05.2024 13:23
Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı.
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