Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda yangın çıktı

Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı.

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