06 Mayıs 2024, Pazartesi
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Hamas'tan ateşkes kararı! İsrail tarafından henüz bir yanıt yok
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı A Haber canlı yayınında ateşkes kararına yönelik detayları anlattı. Canlı açıklamalarında “İsrail tarafından henüz bir yanıt yok” dedi.