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Hamas'tan ateşkes kararı! İsrail tarafından henüz bir yanıt yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 20:52
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı A Haber canlı yayınında ateşkes kararına yönelik detayları anlattı. Canlı açıklamalarında “İsrail tarafından henüz bir yanıt yok” dedi.
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