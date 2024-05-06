Hamas ateşkes teklifini kabul etti! Kararı kutlayan on binlerce Gazzeli sokaklara döküldü

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesinin ardından kararı kutlayan on binlerce Gazzeli sokaklara döküldü. Genç, yaşlı, çocuk binlerce kişinin yaşadığı sevinci kameralara yansıdı. İşte kare kare umuda olan kararda sevinç çığlıkları...

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