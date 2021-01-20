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"Seçimler bir yıl önce olsaydı Trump kazanırdı" Trump farklı kişiliğiyle Amerikan halkının aklında kalacak: Enis Tulça A Haber'e değerlendirdi

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Giriş: 20.01.2021 18:35
Güncelleme:20.01.2021 18:53
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Enis Tulça A Haber ekranlarında ABD'de yaşanan devir teslim törenini ve Trump'ın vedasını değerlendirdi. 4 yıl sonra yapılacak seçimlerde Trump'ın yaşının ve sağlık durumunun el vermesi durumunda aday olabileceğini söyleyen Tulça, "Seçimler 1 yıl önce olsaydı Trump kazanırdı" ifadeleri kullandı.
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