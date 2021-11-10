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Sahte COVID-19 aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı | İstihbarat ekipleri günlerce takip etti

İHA
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Giriş: 10.11.2021 22:39
Ukrayna’da para karşılığı sahte aşı sertifikası dağıtan doktor polis tarafından yakalandı. Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından günlerce yapılan takip sonrası düzenlenen operasyonda yakalanan doktorun günlük kazancı ise dudak uçuklattı.

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Dnepr şehrinde para karşılığı sahte aşı sertifikası verdiği ihbarı üzerini bir doktoru takibe aldı.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Uygun zamanı bekleyen istihbarat servisi, doktora mesai saati içerisinde operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Doktorun ofisinde yapılan arama sonucu sahte Covid-19 sertifikaları, yüklü miktarda nakit para ve bazı evraklar ele geçirildi.



GÜNLÜK KAZANCI 30 BİN TL!

SBU tarafından yapılan açıklamada, sahte aşı sertifika dağıtan doktorun günlük 75 bin grivna (Yaklaşık 30 bin TL) para kazandığı bildirildi.

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