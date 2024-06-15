Rusya'ya gözdağı, Ukrayna’ya tam destek! G7'den Kiev’e 50 milyar dolarlık söz

G7 Zirvesi’nde, Ukrayna’ya savunma desteği bir numaralı gündem maddesiydi. Liderler, Kiev’e 50 milyar dolarlık yardım sözü verdi. Sonuç bildirisinde ise Gazze’deki katliama ilişkin kullanılan çelişkili ifadeler dikkati çekti.

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