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Rusya'ya gözdağı, Ukrayna’ya tam destek! G7'den Kiev’e 50 milyar dolarlık söz

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 18:26
G7 Zirvesi’nde, Ukrayna’ya savunma desteği bir numaralı gündem maddesiydi. Liderler, Kiev’e 50 milyar dolarlık yardım sözü verdi. Sonuç bildirisinde ise Gazze’deki katliama ilişkin kullanılan çelişkili ifadeler dikkati çekti.
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