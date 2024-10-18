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İşte Sinvar suikastının görüntüleri!

İşte Sinvar suikastının görüntüleri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 21:23
İsrail medyası, şehit edilen Hamas lider Yahya Sinvar suikastının görüntülerini paylaştı
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