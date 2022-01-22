Rusya, Çin ve İran’dan Hint Okyanusu’nda ortak tatbikat

Doğu Avrupa'da NATO ile Rusya'yı savaşın 1eşiğine getiren Ukrayna krizi derinleşirken Moskova'dan gerilimi daha da tırmandırabilecek bir hamle geldi. Rusya, Çin ve İran donanmasına ait savaş gemileri Hint Okyanusu'ndan Hürmüz Boğazı'na kadar uzanan büyük bir tatbikat düzenledi. Gelişmeleri Tahran'dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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