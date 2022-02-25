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Rus askerleri ele geçirdikleri araçlarla Kiev’e ilerliyor! İşte Rusya’nın ele geçirdiği askeri araç

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 10:44
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Ukrayna'nın başkent Kiev, Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun Odessa bölgesine çıkartma harekatı başlattığını duyurdu. Rusya- Ukrayna savaşının 2. gününde sabah saatlerinde başkent Kiev'de şiddetli patlamalar meydana geldi. Ukrayna, “Ukrayna ordusuna ait bazı araçlar ele geçirildi” açıklamasında bulundu. Rus askerleri Ukrayna ordusundan ele geçirdiği askeri araçlarla Kiev'e ilerliyor.
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