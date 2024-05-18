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İspanya'dan İsrail gemisine ret! İsrail'e silah taşıyan gemi limana alınmadı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 18.05.2024 12:45
Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanan İspanya'dan, İsrail'i kızdıracak bir hamle daha geldi. Madrid yönetimi, İsrail'e silah taşıyan bir geminin ikmal için limana yanaşmasına izin vermedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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