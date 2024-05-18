İspanya'dan İsrail gemisine ret! İsrail'e silah taşıyan gemi limana alınmadı

Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanan İspanya'dan, İsrail'i kızdıracak bir hamle daha geldi. Madrid yönetimi, İsrail'e silah taşıyan bir geminin ikmal için limana yanaşmasına izin vermedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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