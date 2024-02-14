14 Şubat 2024, Çarşamba
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Otomobil acil servise daldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde feci bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hastanenin acil servis bölümüne daldı. Sürücü kazada hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı. Kaza anında acil servistekilerin büyük paniği böyle görüntülendi. Aracın etrafında alev ve duman bulutu yükseldi.