28 Nisan 2024, Pazar
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Tel Aviv sokaklarında Netanyahu'ya büyük öfke! Esir yakınları hükümetin istifası için gösteri düzenledi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki iki İsraillinin, "esir takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayımlandı.İsrailli rehinelerden hükümete "Bizi buradan kurtarın" çağrısının ardından Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.