İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait binalara yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Hizbullah'a ait ve mensuplarının konuşlandığı Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Cebel Dof ve Kefr Şuba beldelerini bombaladığı belirtildi.

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