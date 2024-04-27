İnsanlık tarihinin en eski medeniyeti: Habeşistan! Antik krallıklardan federal devlete

Mekke'li ilk Müslümanların sığındığı kral Necaşi'nin ülkesi eski adıyla Habeşistan yeni adıyla Etiyopya… Afrika Boynuzu'nun hızla büyüyen ülkesi Etiyopya, bugün Afrika'nın sömürgeleştirilemeyen tek ülkesi olarak biliniyor. Peki bu günlere nasıl gelindi? Ülkede yaşama ve doğaya dair neler var? İşte tüm detaylar…

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