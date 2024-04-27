Londra'da Gazze için protesto! Binlerce kişi Gazze için toplandı

İngiltere'de binlerce kişi Gazze’ye destek için bir araya geldi. Parlamento binası önünde toplanan kalabalıktan ateşkes ve silah satışını durdurması için çağrıda bulundu. A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan detayları aktardı.

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