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New York'ta metrelerce koronavirüs testi kuyruğu oluştu

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Giriş: 19.11.2020 01:16
Güncelleme:19.11.2020 01:27
11 milyon kişinin koronavirüse yakalandığı ve 255 binden fazla kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ABD'nin New York şehrinde koronavirüs test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Kentte okullar koronavirüs salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak. ABD'de artan vaka sayılarının önüne geçilemezken, New York şehrinde koronavirüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı. Salgının tekrar büyümesi nedeniyle şehir genelinde okullar yarından itibaren yeniden kapanacak.
New York'ta metrelerce koronavirüs testi kuyruğu oluştu
New York'ta metrelerce koronavirüs testi kuyruğu oluştu
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