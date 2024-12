Münbiç’e operasyon ne zaman? Tel Rıfat’ı terörden temizleyen SMO’nun sıradaki hedefi Münbiç!

Tel Rıfat’ı terörden temizleyen Suriye Milli Ordusunun sıradaki hedefi Münbiç peki operasyon ne zaman? A Haber muhabiri Ata Gündüz Azez’den anlattı kameraman Eren Karakaya görüntüledi. Kurşun, “Tel Rıfat ve Mümbiç yıllardır konuşulan bir konumdu. Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan, Türkiye’nin sınırdan terör belasını def etmesinin ardından Tel Rıfat ve Mümbiç adete bir ur gibi kalmıştı. Araçlar Rusya’ya ve Esad rejimine ait hava unsurlarından korunmak için çamura bulanmış durumda. İnsanlar terör rejiminden arındırılan noktalara doğru göç ediyor. Evet Tel Rıfat terörden arındırıldı fakat sırada Münbiç var. SMO’nun komutanları her gün toplantı halinde. Burası Ortadoğu coğrafyası olduğu için her an her şey olabilir. Bu akşamda olabilir önümüzde ki birkaç gün içerisinde de. Suriye haritası yeniden şekillenmeye başladı.” ifadeleri kullandı.

