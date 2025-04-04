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Elon Musk görevi mi bırakıyor? Tesla hisselerinin düşmesi istifa mı ettirdi?

Elon Musk görevi mi bırakıyor? Tesla hisselerinin düşmesi istifa mı ettirdi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 10:05
ABD Başkanı Donald Trump'ın adeta sağ kolu olarak görev yapan milyarder iş adamı Elon Musk'ın görevini bırakacağı iddia edildi. Gerekçe olarak da Musk'ın değer kaybeden hisseleri gösterildi. Bu durumdan ABD Başkanı Trump memnun gözükmese de haber Tesla yatırımcıları sevindirmiş durumda.
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Elon Musk görevi mi bırakıyor? Tesla hisselerinin düşmesi istifa mı ettirdi?
Elon Musk görevi mi bırakıyor?
Elon Musk görevi mi bırakıyor?
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