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Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi!

Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 01:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Paris’te bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
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Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi!
Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi!
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