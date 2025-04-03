03 Nisan 2025, Perşembe
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Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile bir araya geldi!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Paris’te bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.