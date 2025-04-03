03 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD’de Columbia Üniversitesi’nde zincirli protesto!
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde zincirli protesto!

ABD’de Columbia Üniversitesi’nde zincirli protesto!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2025 01:22
ABD’deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestolarının öncülerinden olan öğrenci aktivist Mahmoud Khalil’in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alınması protesto edildi. Bir grup öğrenci, Khalil’in serbest bırakılması için birbirlerine zincirli halde üniversite içerisindeki binaların önünde oturma eylemi başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde zincirli protesto!
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde zincirli protesto!
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde zincirli protesto!
İsrail Şam’ın ardından Hama ve Humus’a hava saldırıları düzenledi!
İsrail Şam’ın ardından Hama ve Humus’a hava saldırıları düzenledi!
Trump’tan dış ülkelere yüzde 25’lik gümrük vergisi kararı
Trump'tan dış ülkelere yüzde 25'lik gümrük vergisi kararı
Çin’den Tayvan’a gözdağı!
Çin'den Tayvan'a gözdağı!
Trump’a öfkelendi 25 saat kürsüde kaldı!
Trump'a öfkelendi 25 saat kürsüde kaldı!
Le Pen davasında kriz büyüyor!
Le Pen davasında kriz büyüyor!
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü
Myanmar’da depremin acı bilançosu!
Myanmar'da depremin acı bilançosu!
Kurtuluş gününde vergi yağdıracak
Kurtuluş gününde vergi yağdıracak
ABD’de kamyon kaldırımdaki yayalara çarptı!
ABD’de kamyon kaldırımdaki yayalara çarptı!
Bondi’den sert mesajlar! Adalet geliyor
Bondi’den sert mesajlar! Adalet geliyor
Bombardıman altında bayram eğlencesi
Bombardıman altında bayram eğlencesi
Daha Fazla Video Göster