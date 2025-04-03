ABD’de Columbia Üniversitesi’nde zincirli protesto!

ABD’deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestolarının öncülerinden olan öğrenci aktivist Mahmoud Khalil’in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alınması protesto edildi. Bir grup öğrenci, Khalil’in serbest bırakılması için birbirlerine zincirli halde üniversite içerisindeki binaların önünde oturma eylemi başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN