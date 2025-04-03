03 Nisan 2025, Perşembe
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İsrail Gazze’de Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 25 ölü, 100 yaralı
İsrail, Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi’nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'nu vurdu. Saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okula 3 füze ile vurduğunu ifade etti.