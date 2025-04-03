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ABD’yi vuran hortumda ölü sayısı 4’e yükseldi

ABD'yi vuran hortumda ölü sayısı 4'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 19:36
ABD'nin orta ve güney kesimlerini vuran şiddetli fırtına ve hortumda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ölümlerden biri Missouri'de, 3'ü Tennessee eyaletinde kayda geçti. Hortumdan en çok etkilenen eyalet olan Tennessee'de acil durum ilan edildi.
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ABD’yi vuran hortumda ölü sayısı 4’e yükseldi
ABD’yi vuran hortumda ölü sayısı 4’e yükseldi
ABD'yi vuran hortumda ölü sayısı 4'e yükseldi
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