İngiltere seyahatlerinde yeni dönem! Dijital giriş izni ETA

Avrupalı ziyaretçilerin, artık İngiltere seyahatleri için önceden elektronik izin satın almaları gerekecek. Uygulama ilk olarak 2024 yılında körfez işbirliği konseyi ülkeleri için başlatılmıştı. Uygulamanın önümüzdeki dönemde diğer vizesiz seyahat eden ülkeler için de genişletilmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN