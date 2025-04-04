04 Nisan 2025, Cuma
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İngiltere seyahatlerinde yeni dönem! Dijital giriş izni ETA
Avrupalı ziyaretçilerin, artık İngiltere seyahatleri için önceden elektronik izin satın almaları gerekecek. Uygulama ilk olarak 2024 yılında körfez işbirliği konseyi ülkeleri için başlatılmıştı. Uygulamanın önümüzdeki dönemde diğer vizesiz seyahat eden ülkeler için de genişletilmesi bekleniyor.