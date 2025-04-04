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İngiltere seyahatlerinde yeni dönem! Dijital giriş izni ETA

İngiltere seyahatlerinde yeni dönem! Dijital giriş izni ETA

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 10:06
Avrupalı ziyaretçilerin, artık İngiltere seyahatleri için önceden elektronik izin satın almaları gerekecek. Uygulama ilk olarak 2024 yılında körfez işbirliği konseyi ülkeleri için başlatılmıştı. Uygulamanın önümüzdeki dönemde diğer vizesiz seyahat eden ülkeler için de genişletilmesi bekleniyor.
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İngiltere seyahatlerinde yeni dönem! Dijital giriş izni ETA
İngiltere seyahatlerinde yeni dönem!
İngiltere seyahatlerinde yeni dönem!
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