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Miçotakis’ten zirve öncesi Türkiye mesajı: Ayrılıkları barışçıl yönden çözmeliyiz
Bugün NATO zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşme öncesinde, Miçotakis Fransız basınına konuştu. Türkiye ile ilişkilere dair olumlu mesajlar verip "Ayrılıkları barışçıl yollardan çözmeliyiz. " ifadelerini kullandı.