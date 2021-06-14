14 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Miçotakis’ten zirve öncesi Türkiye mesajı: Ayrılıkları barışçıl yönden çözmeliyiz

Miçotakis’ten zirve öncesi Türkiye mesajı: Ayrılıkları barışçıl yönden çözmeliyiz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2021 12:21
Güncelleme:14.06.2021 12:21
Bugün NATO zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşme öncesinde, Miçotakis Fransız basınına konuştu. Türkiye ile ilişkilere dair olumlu mesajlar verip "Ayrılıkları barışçıl yollardan çözmeliyiz. " ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zirve öncesi Türkiye mesajı!
Zirve öncesi Türkiye mesajı!
NATO Zirvesi bugün başlıyor
NATO Zirvesi bugün başlıyor
Toplu mezar şoku! Teröristler 123 kişiyi öldürmüş
Toplu mezar şoku! Teröristler 123 kişiyi öldürmüş
Netanyahu dönemi resmen sona erdi!
Netanyahu dönemi resmen sona erdi!
Kum fırtınası! Yollar kapandı…
Kum fırtınası! Yollar kapandı…
Almanya'dan dikkat çeken PKK adımı!
Almanya'dan dikkat çeken "PKK" adımı!
PKK'nın saldırdığı hastane harabeye döndü
PKK'nın saldırdığı hastane harabeye döndü
YPG-PKK'dan kalleş saldırı
YPG-PKK'dan kalleş saldırı
Maskelerden ne zaman kurtulacağız? DSÖ sözcüsü açıkladı
Maskelerden ne zaman kurtulacağız? DSÖ sözcüsü açıkladı
Biden'den skandal hareket! Muhabirleri masadan kovdu
Biden'den skandal hareket! Muhabirleri masadan kovdu
Suudi Arabistan'dan flaş Hac kararı!
Suudi Arabistan'dan flaş Hac kararı!
Biden-Putin görüşmesine ilişkin flaş açıklama!
Biden-Putin görüşmesine ilişkin flaş açıklama!
Daha Fazla Video Göster