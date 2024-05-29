Hüseyin Yayman'dan A Haber'de net mesaj! "İsrail meşruiyetini kaybediyor, bir çocuğun ölmesi insanlığın ölmesi !"

İsrail ablukasındaki Gazze'den saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Pazar günü Refah’taki çadır kampına düzenlenen saldırıya tepkiler çığı gibi yağmaya devam ederken Dünya devletlerinden İsrail’e “dur” çağrısı gelmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın da çağrısı ile birçok ülke Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıkladı. Bu sinyaller İsrail terör devletinin son yaklaştığının sinyalleri mi? İsrail terör devri yıkılacak mı? AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de yaptığı açıklamasında Gazze'deki katliamlara değindi. Bir çocuğun ölmesini "insanlığın ölmesi" olarak nitelendiren Yayman, "İsrail meşruiyetini kaybediyor. Varoluşsal olarak İsrail sorgulanmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

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