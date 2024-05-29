29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Top mermisine "bitirin onları" yazdı! Nıkkı Haley'den İsrail katliamına tam destek
İsrail'in refah katliamına tepkiler sürerken, ABD’nin eski BM temsilci Nıkkı Haley'den skandal bir hareket geldi. Haley İsrail’de sivilleri hedef alan top mermilerinin üzerine "bitirin onları" yazdı. Kan donduran fotoğraf karesinde Haley'in ABD, İsrail’i her zaman seviyor yazdığı da görüldü.