Stratejik bölgeye İsrail işgali! İsrail, Mısır sınırındaki Philadelphia koridorunu da işgal etti

İsrail, Gazze ile Mısır sınırı boyunca uzanan ve Philadelphia (Selahaddin) Koridoru olarak bilinen stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Philadelphia Koridoru'yla, Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanan birkaç yüz metre genişliğinde ve 14 kilometre uzunluğundaki bir şeritten bahsediliyor. Amaç Gazze ile Mısır'ı birbirinden ayırıp ablukayı artırmak. Philadelphia Koridoru üzerinde biri Mısır'a (Refah) diğeri de İsrail'e (Kerem Ebu Salim) açılan iki sınır kapısı bulunuyor. İsrail'in, bu koridoru ele geçirmesi ise Gazze'nin dışarı açılan tek kapısının da kapanması ve yüzde 100 abluka anlamına geliyor.

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