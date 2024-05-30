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İsrail katliamı öncesi ve sonrası uydu görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 30.05.2024 11:44
Son dakika haberleri… Refah'taki çadır kente düzenlenen ve onlarca insanın diri diri yanmasına neden olan İsrail saldırısının öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı.
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