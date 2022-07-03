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Köpekbalığı, bir kadını parçaladı; O anlar kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2022 11:00
Mısır'da köpekbalığının saldırısına uğrayan kadın feci şekilde can verdi. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen saldırı anında köpekbalığı ile mücadele etmeye çalışan kadına kimsenin yardım edemediği görülüyor.
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