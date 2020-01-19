Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı |Video

Karınca kolonisiyle karşılaşan adam bahçesinde bir deneye kalkıştı. Çalışkanlık denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan karıncaların yuvasını incelemek isteyen adam ilgin bir şey yaptı. Karınca yuvasına alüminyum döken kişi ortaya çıkanlar karşısında şaşkına döndü. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da milyonlarca defa izlenen karınca yuvasına alüminyum dökülen görüntüler sizlerle...