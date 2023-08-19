19 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Japon basınından Bayraktar İHA ve SİHA’ya övgü: Türk SİHA’ları savaşta en iyisi

Japon basınından Bayraktar İHA ve SİHA’ya övgü: Türk SİHA’ları savaşta en iyisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2023 09:06
Bayraktar SİHA'lar bir kez daha dünya gündeminde yer buldu. Japonya'nın önde gelen gazetesi Nikkei'de kaleme alınan bir yazıda; "Bayraktar SİHA'ların dünyanın en iyisi olduğu" yorumu yapıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk SİHA’ları savaşta en iyisi
"Türk SİHA’ları savaşta en iyisi"
Peso yerine dolar kullanacağız
"Peso yerine dolar kullanacağız"
Buzul mumya Ötzi Anadolulu çıktı
Buzul mumya Ötzi Anadolulu çıktı
Moskova’ya bir İHA saldırısı daha!
Moskova'ya bir İHA saldırısı daha!
Müzede hırsızlık skandalı!
Müzede hırsızlık skandalı!
Trafikte robot taksi kaosu!
Trafikte robot taksi kaosu!
İran’dan 7 yıl sonra bir ilk
İran'dan 7 yıl sonra bir ilk
Fanatik Yahudi, Filistinli çocuğa saldırdı!
Fanatik Yahudi, Filistinli çocuğa saldırdı!
Türbe saldırısında tutuklamalar!
Türbe saldırısında tutuklamalar!
Frankfurt Havalimanı’nı su bastı
Frankfurt Havalimanı'nı su bastı
ATM’ler para dağıttı! Uzun kuyruklar oluştu
ATM’ler para dağıttı! Uzun kuyruklar oluştu
Saldırgan kadını çarparak durdurdu
Saldırgan kadını çarparak durdurdu
Daha Fazla Video Göster