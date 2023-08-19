Japon basınından Bayraktar İHA ve SİHA’ya övgü: Türk SİHA’ları savaşta en iyisi

Bayraktar SİHA'lar bir kez daha dünya gündeminde yer buldu. Japonya'nın önde gelen gazetesi Nikkei'de kaleme alınan bir yazıda; "Bayraktar SİHA'ların dünyanın en iyisi olduğu" yorumu yapıldı.

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