06 Şubat 2022, Pazar
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İtalya seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor
İtalya pandemi tedbirleri kapsamında Türkiye ile seyahatlerde uygulanan kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. Bu haber hem İtalyan turistleri hem de turizimcileri sevindirdi. İtalyan Seyahat Acentaları Federasyonu Başkanı Ivana Jelinic, Roma'da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.