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İtalya seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor

A Haber
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Giriş: 06.02.2022 10:58
İtalya pandemi tedbirleri kapsamında Türkiye ile seyahatlerde uygulanan kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. Bu haber hem İtalyan turistleri hem de turizimcileri sevindirdi. İtalyan Seyahat Acentaları Federasyonu Başkanı Ivana Jelinic, Roma'da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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