İsrail sivilleri katlediyor! Hamile kadın ve ailesi hayata veda etti

İşgalci İsrail yönetimi, tüm insani değerleri ayaklar altına alıp masum sivilleri katlediyor. Çocuklar ve hatta anne karnındaki bebekler bile, İsrail tarafından katlediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombaladı. Ramazan Bayramı’nda gerçekleşen saldırıda, savaş uçaklarının yanı sıra top ve tanklar da kullanıldı. Silahsız sivillere karşı ağır silahlarla düzenlenen o saldırıda, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan Tanani ailesinin evi de hedef oldu. Saldırıda, Tanani ailesinden 38 yaşındaki baba Rafet , 35 yaşındaki Raviye Ebu Asr ile karnındaki bebeği şehit oldu. Ayrıca ailenin çocukları 6 yaşındaki İsmail, 5 yaşındaki Emir, 5 yaşındaki Ethem ve ve 3 yaşındaki Muhammed de, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti.

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