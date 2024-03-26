İranlı pilotlar Rusya yolunda! Rus Su-35’leri İran envanterine giriyor

İran ile Rusya arasında havacılıkta yeni bir dönem başlıyor. İran'ın Rusya'dan aldığı beşinci nesil Su 35 uçaklarını uçuracak pilotların eğitimleri yakında başlıyor. İlk etapta 40 pilot Rusya'ya gidecek ve eğitim alacak.

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