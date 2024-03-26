26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İranlı pilotlar Rusya yolunda! Rus Su-35’leri İran envanterine giriyor

İranlı pilotlar Rusya yolunda! Rus Su-35’leri İran envanterine giriyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2024 23:45
İran ile Rusya arasında havacılıkta yeni bir dönem başlıyor. İran'ın Rusya'dan aldığı beşinci nesil Su 35 uçaklarını uçuracak pilotların eğitimleri yakında başlıyor. İlk etapta 40 pilot Rusya'ya gidecek ve eğitim alacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İranlı pilotlar Rusya yolunda!
İranlı pilotlar Rusya yolunda!
Asya’da sular ısınıyor!
Asya’da sular ısınıyor!
Çiftçileri isyan ateşi İngiltere’ye sıçradı!
Çiftçileri isyan ateşi İngiltere’ye sıçradı!
Yunanistan’dan F-35 itirafı!
Yunanistan’dan F-35 itirafı!
Rusya’daki teröristler Türkiye’ye neden geldi?
Rusya'daki teröristler Türkiye'ye neden geldi?
Rusya’daki teröristler Türkiye’ye neden geldi?
Rusya'daki teröristler Türkiye'ye neden geldi?
Gazze’deki Türk Doktor A Haber’de
Gazze'deki Türk Doktor A Haber'de
ABD’de gemi üzerinde trafik olan köprüye çarpıp yıktı!
ABD'de gemi üzerinde trafik olan köprüye çarpıp yıktı!
ABD ile İsrail arasında ateşkes gerilimi!
ABD ile İsrail arasında ateşkes gerilimi!
Avrupa’nın göbeğinde PKK terörü!
Avrupa’nın göbeğinde PKK terörü!
Ramazan ayında ateşkese ABD çekimser kaldı!
Ramazan ayında ateşkese ABD çekimser kaldı!
Fransa’da terör alarmı en üst seviyede!
Fransa'da terör alarmı en üst seviyede!
Daha Fazla Video Göster