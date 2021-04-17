İngiltere’den Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’e veda

Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’in bugün düzenlenecek cenaze törenine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Koronavirüs önlemleri gereğince Kraliçe Elizabeth’in tören sırasında yalnız oturacağı öğrenilirken, Prens Harry ve Prens William’ın yan yana yürümeyecekleri de ifade edildi. Yalnızca 30 konuğun katılımıyla gerçekleşecek törende herkesi yüz maskesi takacağı aktarıldı. Yerel saatle 12.30’da başlayacak tören, koronavirüs kuralları gereğince sosyal mesafeli olarak gerçekleşecek. Kraliçe Elizabeth’in kararıyla, hiçbir aile üyesinin üniformayla katılmayacağı öğrenildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip, bugün Türkiye saati ile 17.00'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak olan törede, Prens Harry ve Prens William yan yana bile gelmeyecek. İşte törenle ilgili ayrıntılar.

PRENS'E SON VEDA

Geçen hafta 99 yaşında hayata veda eden Prens Philip'in son yolculuğuna uğurlanacağı törenin programı da önceden belirlendi. BBC Türkçe'nin haberine göre tören, Windsor Şatosu'nda yer alan St George's Şapeli'nde saat 17:00'de başlayacak. Burası Kraliyet ailesinin düğün ya da cenaze gibi etkinliklerde kullandığı bir ibadethane. Bu şapel kısa bir süre önce iki mutlu olaya tanıklık etmişti. Prens Harry ile Meghan Markle ve Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank burada evlenmişti. Bu kez Prens Philip son yolculuğuna buradan uğurlanacak.

TÖRENİN AYRINTILARI BELİRLENDİ

Prens Philip'in ölümünden önce sade bir tören isteği de yerine getirilecek. Bu yüzden halkın saygısını sunabilmesi için naaşının bulunduğu tabu bir katafalka konulmadı. Bunun yerine Windsor Kalesi'ndeki özel şapelde yattı.

PROVALAR YAPILDI

Prens'in tabutu armasının bulunduğu kişisel bayrağına sarılacak. Bu bayrakta İngiltere'de sahip olduğu unvanlardan Yunan kökenlerine kadar yaşamının bütün unsurlarını yansıtan semboller yer alıyor.

KRALİYET TÖRENİYLE GÖMÜLECEK

Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık eşi Prens Philip için devlet töreni değil kraliyet töreni yapılacak. 1997 yılında Prenses Diana için 2002'de de Ana Kraliçe için kraliyet töreni düzenlenmişti.

SADECE YAKIN AİLE ÜYELERİ KATILACAK

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle törene az sayıda kişi katılacak. Bunların büyük bölümü Edinburgh Dükü unvanı taşıyan Prens Philip'in aile üyeleri. Başbakan Boris Johnson, törene kendisi yerine Prens'in yakınlarından bir kişinin katılabilmesi için kendisinin daveti kabul etmediğini açıklamıştı.

KENDİ TASARLADIĞI ARAÇTA TABUTU TAŞINACAK

Prens Philip'in isteği üzerine tabutu, tasarımına katkıda bulunduğu modifiye edilmiş bir Land Rover üzerinde kısa bir süre taşınacak. Tabut St George's Şapeli'nin avlusuna götürülüp bu araca yerleştirilecek. Sonra da cenaze korteji başlayacak. Aracın etrafında da tabutu taşıyacak olan Kraliyet Deniz Piyadeleri ve Prens Philip'in askeri unvanlarının bulunduğu birliklerde görev yapan askerler yer alacak.

AİLE TABUTUN ARKASINDAN YÜRÜYECEK

Kraliçe ile Prens'in en büyük oğlu Prens Charles'ın da aralarında bulunduğu aile üyeleri ise tabutun arkasında yürüyecek. Kraliçe ise ayin için kiliseye gidecek. Yol boyunca top atışları yapılacak ve kilise çanları çalacak. Land Rover St George's Kilisesi'nin Batı Merdivenlerine ulaşacak ve tören kıtası ile ulusal marşı bandoyla karşılanacak.

ŞAPELE SADECE AİLE ÜYELERİ GİRECEK

Kraliyet Suvari Alayı'nın mensupları Batı Merdivenleri'nin etrafına dizilecek ve tabut merdivenlerden çıkartılırken, Kraliyet Donanması'ndan bir gayda grubu çalacak. Dük'ün arması bulunan bayrağa sarılı tabutu, bir çelenk ve üzerindeki donanma şapkası ve kılıcıyla Windsor baş papazı ve Canterburry Başpsikoposu tarafından karşılanacak. Sadece Kraliyet Ailesi ve Dük'ün özel sekreteri kiliseye girebilecek, kortejin geri kalan kısmı dışarıda kalacak. Ülke genelinde Prens Philip'in anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. Törenin ardından Prens Philip'in naaşı Kraliyet lahitine konulacak.

ÜNİFORMA YERİNE YAS GİYSİSİ

Bu arada cenaze töreninde daha önce örneğine rastlanmayan bir görüntü de sergilenecek. İngiliz kraliyet ailesinin askeri rütbe sahibi hiçbir üyesi o törende üniforma giymeyecek. 99 yaşında hayata veda eden Prens Philip'in, her biri askeri rütbe taşıyan çocukları Prens Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward, bir geleneği bozup o törende askeri üniforma giymeyecek. Bunun yerine hepsi yas giysileri içinde olacak. Ailenin geleneğine göre, kıdemli üyeler eğer askeri bir rütbeye sahiplerse böyle törenlere üniforma ile katılıyordu. Fakat İngiliz basınının önde gelen gazete ve internet sitelerine göre bu kez farklı bir uygulama yapılacak.

KRALİÇE'NİN İSTEĞİ

Yine bu haberlere göre bu durum Kraliçe 2. Elizabeth'in isteği. Prens Philip'in çocuklarının özellikle de ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan torunu Prens Harry'nin törene üniformayla mı yoksa siyah takım elbiseyle mi katılacağı merak ediliyordu. Harry, aileden resmi olarak ayrıldığında bütün askeri unvanlarını da kaybetti.

HARRY ÜNİFORMA GİYMEK İSTEDİ

Basına yansıyan bazı iddialara göre her ne kadar aileden ayrılmış ve bu yüzden artık hiçbir askeri unvanı kalmamış olsa da Harry'nin, büyükbabası onuruna törende askeri üniforma giymek istediği iddiaları da basına yansımıştı. Hem ortanca oğlu Andrew hem de torunu Harry nedeniyle Kraliçe'nin geleneksel olmayan bu kararı aldığı ve aile üyelerinin yas kıyafetiyle törene katılmasını istediği ileri sürülüyor.