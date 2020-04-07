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07.04.2020

İngiltere Başbakanı yoğun bakımda! "Solunum cihazına bağlanmadı"

27 Mart'ta korona virüsü taşıdığı tespit edilen ve evinde karantina altında bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, semptomlarının devam etmesi üzerine dün hastaneye kaldırılmıştı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Johnson'ın durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi. Açıklamada, "Başbakan Pazar akşamından beri kalıcı korona virüsü semptomlarının tespit edilmesi ile Londra'daki St. Thomas Hastanesinde doktorların bakımı altında tedavi görüyor. Bugün öğleden sonra başbakanın durumu kötüleşti ve sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine taşındı." denildi. Ayrıca İngiltere Başbakanı Johnson'ın solunum cihazına bağlanmadığı ifade edildi.

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