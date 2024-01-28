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Gazze'de katliam, Kudüs'te zulüm

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Giriş: 28.01.2024 13:29
Gazze'de katliam yapan İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik baskı ve zulmünü artırdı. Filistinli esnaf, İsrail askerlerin saldırıları nedeniyle dükkanlarını dahi açamaz hale geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver Doğu Kudüs sokaklarını görüntüledi.
Gazze’de katliam, Kudüs’te zulüm
Gazze'de katliam, Kudüs'te zulüm
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