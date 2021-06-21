21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisi bölgesel seçimlerin ilk turunda hezimete uğradı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisi bölgesel seçimlerin ilk turunda hezimete uğradı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2021 10:25
Fransa'da yapılan bölgesel seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) hezimete uğradı.Ülkede bölgesel seçimlerin ilk turu oylaması sona erdi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 66,1 olarak belirlendi. Bu oran 2015'te yüzde 50,09 ve 2010'da 53,67 olmuştu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada bu durumun endişe verici olduğunu kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş!
Uzmanlardan 3. dalga uyarısı! Brezilya'da ölü sayısı 500.000'i geçti
Uzmanlardan 3. dalga uyarısı! Brezilya'da ölü sayısı 500.000'i geçti
Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı
Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Filistin İsrail ile olan anlaşmayı iptal etti
Filistin İsrail ile olan anlaşmayı iptal etti
İran 8. Cumhurbaşkanını seçti!
İran 8. Cumhurbaşkanını seçti!
Dünya rekoru kırmak isterken öldü
Dünya rekoru kırmak isterken öldü
İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 500 adaydan 4 kişi yarışa girdi
İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 500 adaydan 4 kişi yarışa girdi
İranlılar yeni Cumhurbaşkanını seçiyor
İranlılar yeni Cumhurbaşkanını seçiyor
Macron soğuk terler döktü!
Macron soğuk terler döktü!
İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu
Daha Fazla Video Göster