Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisi bölgesel seçimlerin ilk turunda hezimete uğradı

Fransa'da yapılan bölgesel seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) hezimete uğradı.Ülkede bölgesel seçimlerin ilk turu oylaması sona erdi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 66,1 olarak belirlendi. Bu oran 2015'te yüzde 50,09 ve 2010'da 53,67 olmuştu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada bu durumun endişe verici olduğunu kaydetti.