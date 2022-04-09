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Fransa cumhurbaşkanı adayları neden İslam düşmanlığı yapıyor?

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Giriş: 09.04.2022 16:01
Avrupa'nın en büyük üç ülkesinden biri konumundaki Fransa'da 10 Nisan 2022 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Bir yandan ülkedeki aşırı sağcılar şimdiden mobilize olmuşken diğer yandan anketler, 2017'de seçilen fakat bekleneni veremeyen Emmanuel Macron'un yeniden cumhurbaşkanı olacağı sinyalini veriyor. Peki Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı kim olacak? Adaylar yeni dönem için neler vaat etti? İşte tüm detaylar…
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