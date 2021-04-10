Fillerin kavgası trafiği kilitledi | Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Tayland sokaklarında trafik iki filin kavgası sebebiyle alt üst oldu. O ilginç görüntüler ulusal park yoluna giden bir caddede meydana geldi. İki fil ormandan çıkıp, yolda kavga etmeye başladı. Sürücüler ise arabalarını durdurup kavgayı izlemekten başka bir şey yapamadı. Sosyal medyada hızla yayılan video ise en çok izlenenler arasına girdi.

Filler kavgaya tutuştu, trafik kilitlendi.

Görüntülerin adresi Tayland... Bir ulusal park yolunda iki fil karşı karşıya geldi. Sinirler gerildi. Trafiğin aktığı yolda kavgaya başlayan filler, arabaların hareket etmesini engelledi. Dakikalarca süren kavga yüzünden yoluna devam edemeyen sürücüler ise arabalarından çıktı.

O anları kayıt altına aldı.

İki inatçı fil, kafalarını tokuşturdu...

Trafiğin akması için fillerin ormana dönmesi beklendi.

Nihayet kavga esnasında bir fil, diğerini yoldan uzağa doğru kovalayınca, araçlar zorlukla da olsa ilerleyebildi.

Şaşırtıcı fil kavgası esnasında sürücüler arasında yaralanan olmadı.

Araçlar ise zarar görmeden yollarına devam edebildi.

Tayland'da doğada 2 bine yakın fil yaşıyor.

Fil kavgaları ülkede normal görülüyor.