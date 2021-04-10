10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fillerin kavgası trafiği kilitledi | Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Fillerin kavgası trafiği kilitledi | Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2021 18:12
Güncelleme:10.04.2021 20:12
Tayland sokaklarında trafik iki filin kavgası sebebiyle alt üst oldu. O ilginç görüntüler ulusal park yoluna giden bir caddede meydana geldi. İki fil ormandan çıkıp, yolda kavga etmeye başladı. Sürücüler ise arabalarını durdurup kavgayı izlemekten başka bir şey yapamadı. Sosyal medyada hızla yayılan video ise en çok izlenenler arasına girdi.

Filler kavgaya tutuştu, trafik kilitlendi.

Görüntülerin adresi Tayland... Bir ulusal park yolunda iki fil karşı karşıya geldi. Sinirler gerildi. Trafiğin aktığı yolda kavgaya başlayan filler, arabaların hareket etmesini engelledi. Dakikalarca süren kavga yüzünden yoluna devam edemeyen sürücüler ise arabalarından çıktı.

O anları kayıt altına aldı.

İki inatçı fil, kafalarını tokuşturdu...

Trafiğin akması için fillerin ormana dönmesi beklendi.

Nihayet kavga esnasında bir fil, diğerini yoldan uzağa doğru kovalayınca, araçlar zorlukla da olsa ilerleyebildi.

Şaşırtıcı fil kavgası esnasında sürücüler arasında yaralanan olmadı.
Araçlar ise zarar görmeden yollarına devam edebildi.

Tayland'da doğada 2 bine yakın fil yaşıyor.
Fil kavgaları ülkede normal görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Fillerin kavgası trafiği kilitledi
Fillerin kavgası trafiği kilitledi
Ayrım duvarı ile hapsolan hayatlar
Ayrım duvarı ile hapsolan hayatlar
Meclis’e alınmayan vekil A Haber’e konuştu!
Meclis’e alınmayan vekil A Haber’e konuştu!
Dünya diken üstünde! Savaş kapıda mı?
Dünya diken üstünde! Savaş kapıda mı?
Rusya ile savaşın eşiğindeki ülkeden Türkiye hamlesi!
Rusya ile savaşın eşiğindeki ülkeden Türkiye hamlesi!
Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Sürü bağışıklığı oluşuyor
Sürü bağışıklığı oluşuyor
İngiltere Prensi hayatını kaybetti
İngiltere Prensi hayatını kaybetti
Atanmış Mario Draghi kimdir?
Atanmış Mario Draghi kimdir?
Yeni küresel denklem nasıl şekilleniyor?
Yeni küresel denklem nasıl şekilleniyor?
Pandemiye yenik düştü! Simge dükkan...
Pandemiye yenik düştü! Simge dükkan...
İngiltere'de yeni vaka ve ölüm sayıları hızla düşüyor
İngiltere'de yeni vaka ve ölüm sayıları hızla düşüyor
Daha Fazla Video Göster