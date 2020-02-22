BİZE ULAŞIN
22.02.2020
El Bab’da halk Esad rejimini protesto etti |Video
Suriye'de Halep’e bağlı El Bab'da halk, Esad rejiminin saldırılarını protesto etti.
El Bab'da yaşayan siviller, Esad rejiminin saldırılarını protesto etmek için sokaklara döküldü.
Binlerce sivil, saldırıların durdurulmasını istedi. Suriye bayrağı taşıyan El Bab halkı, "Yaşamak istiyoruz" sloganları attı. Halk, Esad'in bitmeyen saldırılarından bıktığını, istikrar ve güven ortamına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Göstericiler, Esad rejiminin destekçilerini de suçlayarak, rejim ve rejim destekçileri nedeniyle huzurlu bir hayat sürdüremediklerini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.