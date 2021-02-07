Donald Trump'ı KGB mi yetiştirdi?

Eski ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken yayınlanan bir kitap gündeme bomba gibi düştü. Kitap, Trump'ın 40 yıl önce iflastan kurtarılıp, KGB tarafından nasıl devşirildiğini anlatıyor. İşte detaylar...

Eski ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken yayınlanan bir kitap gündeme bomba gibi düştü. Kitap, Trump'ın 40 yıl önce iflastan kurtarılıp, KGB tarafından nasıl devşirildiğini anlatıyor. İşte detaylar...