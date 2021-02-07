07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Donald Trump'ı KGB mi yetiştirdi?

Donald Trump'ı KGB mi yetiştirdi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2021 14:01
Güncelleme:07.02.2021 14:19
Eski ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken yayınlanan bir kitap gündeme bomba gibi düştü. Kitap, Trump'ın 40 yıl önce iflastan kurtarılıp, KGB tarafından nasıl devşirildiğini anlatıyor. İşte detaylar...

Eski ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken yayınlanan bir kitap gündeme bomba gibi düştü. Kitap, Trump'ın 40 yıl önce iflastan kurtarılıp, KGB tarafından nasıl devşirildiğini anlatıyor. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Trump'ı KGB mi yetiştirdi?
Trump'ı KGB mi yetiştirdi?
Hindistan'da buzul faciası
Hindistan'da buzul faciası
Sıra dışı intikam!
Sıra dışı intikam!
ABD Büyükelçisi'nden flaş S-400 açıklaması
ABD Büyükelçisi'nden flaş S-400 açıklaması
Tüm dünya dehşet içinde izledi!
Tüm dünya dehşet içinde izledi!
Biden'dan flaş Rusya ve Almanya açıklaması
Biden'dan flaş Rusya ve Almanya açıklaması
TikTok'ta akılalmaz görüntüler!
TikTok'ta akılalmaz görüntüler!
Filistin'de neler oluyor? Hamas sözcüsü A Haber'e konuştu
Filistin'de neler oluyor? Hamas sözcüsü A Haber'e konuştu
İkinci Gezi için derin tuzak
İkinci Gezi için derin tuzak
FETÖ'nün Balkan yapılanması
FETÖ'nün Balkan yapılanması
Okulda meteor paniği
Okulda meteor paniği
Gökyüzünde esrarengiz yüz
Gökyüzünde esrarengiz yüz
Daha Fazla Video Göster