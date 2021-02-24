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Dev yunus sürüsünün etkileyici geçişi böyle görüntülendi
Son dakika haberi... ABD’nin California eyaletinde yaklaşık 2 bin yunusun etkileyici geçişi renkli görüntüler oluşturdu. O anlar kameralara yansıdı
ABD'nin California eyaletinde Newport Beach kıyılarında yaklaşık 2 bin yunustan oluşan dev sürünün geçiş anı görüntülendi.
Yunusların köpek balığı gibi yırtıcıdan kaçtığı ya da yiyecek aradığı tahmin ediliyor.