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Damperini açık unuttu üst geçidi yıktı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 08.06.2021 22:53
Güncelleme:08.06.2021 22:54
Rusya’nın Kurgan şehri yakınlarında otoyolda seyir halinde olan kamyonun damperinin açılması sonucu üst geçit yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, kaza anı yoldaki başka bir aracın kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rusya'nın Kurgan şehri yakınlarında otoyolda seyir halinde olan kamyonun damperinin açılması ile otoyol üzerinden bulunan üst geçit yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, kaza anı yoldaki başka bir aracın kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Aynı üst geçidin Eylül 2020'de de damperli bir kamyonun çarpması sonucu yıkıldığı ifade edildi.

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