COVID-19 için Avrupa'da tarihi gün 450 milyon kişi için aşı süreci başladı

Avrupa'da COVID-19 ile mücadelede tarihi gün... 27 AB ülkesine aşılar dağıtıldı. Yaklaşık 450 milyon AB vatandaşı için aşılama süreci bugün itibariyle başladı. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Dündar Keşaplı A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber muhabiri Dündar Keşap, salgının başından bugüne AB ülkelerinde 14 milyondan fazla kişinin virüse yakalandığını 350 binden fazla kişinin ise hayatının kaybettiğini açıkladı.

İtalya, Avrupa ülkelerinin içerisinde ölüm sayısındaki yüksek oranla dikkat çekti. Aşı kampanyası eylül ayına kadar devam edecek. Her hafta 400 binden fazla aşı ülkeye gelecek ve bu aşılar askerler tarafında korunacak.

Avrupa Birliği, 446 milyon kişiyi COVID-19'dan korumak için koordineli bir aşı kampanyası başlattı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının 27 üye ülkenin tamamına dağıtıldığını söyledi.



Bu süreçte, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Pfizer-BioNTech aşısını onayladı.

Almanya, Macaristan ve Slovakya, bir gün daha beklemek istemediklerini söyleyerek aşıları Cumartesi günü aldıktan kısa bir süre sonra uygulamaya başladı.

Böylece AB de, aşılama kampanyalarına başlayan Çin, Rusya, İngiltere, Kanada, ABD, İsviçre, Sırbistan, Singapur ve Suudi Arabistan'a katıldı.