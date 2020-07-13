Çin’de petrol rafinerisinde büyük yangın: 2 ölü

Son dakika haberi... Çin'de petrol rafinerisinde büyük yangın çıktı. Rafinerinin tamamını sardığı yangında 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

Çin'in Fujian eyaletinde bir petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Rafineriden çıkanlar bir anda gökyüzünü kapladı. Bölgede göz gözü görmedi.

Yangın güçlükle kontrol altına alınırken 2 kişi hayatını kaybetti 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Güvenlik amacıyla bölge sakinlerinin tamamı tahliye edildi.