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Çin’de petrol rafinerisinde büyük yangın: 2 ölü
Son dakika haberi... Çin'de petrol rafinerisinde büyük yangın çıktı. Rafinerinin tamamını sardığı yangında 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.
Çin'in Fujian eyaletinde bir petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Rafineriden çıkanlar bir anda gökyüzünü kapladı. Bölgede göz gözü görmedi.
Yangın güçlükle kontrol altına alınırken 2 kişi hayatını kaybetti 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Güvenlik amacıyla bölge sakinlerinin tamamı tahliye edildi.