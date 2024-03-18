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Chicago’da nehir yeşile boyandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 21:37
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrindeki göl Aziz Patrick Günü kutlamaları kapsamında yeşile boyandı. Doğaya zarar vermeden zümrüt yeşiline boyanan nehir, çevresinde çeşitli yürüyüşlere ev sahipliği yaptı.
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Nehir yeşile boyandı
Nehir yeşile boyandı
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